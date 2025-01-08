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Монако положил глаз на опорника Вест Хэма

Англия

Переговоры обещают быть непростыми

Монако положил глаз на опорника Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монако" проявил заинтересованность в подписании мексиканского опорного полузащитника Эдсона Альвареса, который сейчас выступает за "Вест Хэм".

По информации Фабрицио Романо, руководство "Монако" уже обратились к лондонскому клубу с предложением аренды игрока. Переговоры между командами по трансферу Альвареса обещают быть непростыми, но переговоры уже начались.

Эдсон в сезоне 2024/25 за "Вест Хэм" сыграл 18 матчей - 1110 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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