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Монако положил глаз на опорника Вест Хэма
Переговоры обещают быть непростыми
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" проявил заинтересованность в подписании мексиканского опорного полузащитника Эдсона Альвареса, который сейчас выступает за "Вест Хэм".
По информации Фабрицио Романо, руководство "Монако" уже обратились к лондонскому клубу с предложением аренды игрока. Переговоры между командами по трансферу Альвареса обещают быть непростыми, но переговоры уже начались.
Эдсон в сезоне 2024/25 за "Вест Хэм" сыграл 18 матчей - 1110 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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