Монако положил глаз на опорника Вест Хэма

"Монако" проявил заинтересованность в подписании мексиканского опорного полузащитника Эдсона Альвареса, который сейчас выступает за "Вест Хэм".

По информации Фабрицио Романо, руководство "Монако" уже обратились к лондонскому клубу с предложением аренды игрока. Переговоры между командами по трансферу Альвареса обещают быть непростыми, но переговоры уже начались.

Эдсон в сезоне 2024/25 за "Вест Хэм" сыграл 18 матчей - 1110 минут.