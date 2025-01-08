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Унесли на носилках. Полузащитник Тоттенхэма потерял сознание в матче Кубка Лиги. Видео

Англия

Жуткие кадры

Унесли на носилках. Полузащитник Тоттенхэма потерял сознание в матче Кубка Лиги. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" лишился ещё одного полузащитника в матче против "Ливерпуля".

Гости разыгрывали угловой. Бентанкур наблюдал, а после упал на поле. Когда атака "Ливерпуля" закончилась, футболисты лондонского клуба побежали к защитнику. Сразу же на поле появились врачи.

Матч приостановился на 8 минут. Бентанкура с поля медики унесли на носилках. Болельщики на стадионе аплодировали полузащитнику.

На замену вышел нападающий Бреннан Джонсон.

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В этом сезоне Родриго Бентанкур сыграл за "Тоттенхэм" в 19-ти матчах во всех турнирах. На его счету 2 гола и одна голевая передача.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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