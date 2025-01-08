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Унесли на носилках. Полузащитник Тоттенхэма потерял сознание в матче Кубка Лиги. Видео
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" лишился ещё одного полузащитника в матче против "Ливерпуля".
Гости разыгрывали угловой. Бентанкур наблюдал, а после упал на поле. Когда атака "Ливерпуля" закончилась, футболисты лондонского клуба побежали к защитнику. Сразу же на поле появились врачи.
Esto jamás lo había visto, Bentancur se hizo un auto KO, increíble!!! #tottenhamliverpool #Tottenham #Liverpool pic.twitter.com/mlvaqbCB4m— Pepe López (@tony_sly) January 8, 2025
Матч приостановился на 8 минут. Бентанкура с поля медики унесли на носилках. Болельщики на стадионе аплодировали полузащитнику.
Бентанкур знепритомнів в матчі Кубка Ліги pic.twitter.com/Si4xwNCAiL— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 8, 2025
На замену вышел нападающий Бреннан Джонсон.
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В этом сезоне Родриго Бентанкур сыграл за "Тоттенхэм" в 19-ти матчах во всех турнирах. На его счету 2 гола и одна голевая передача.
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