Унесли на носилках. Полузащитник Тоттенхэма потерял сознание в матче Кубка Лиги. Видео

"Тоттенхэм" лишился ещё одного полузащитника в матче против "Ливерпуля".

Гости разыгрывали угловой. Бентанкур наблюдал, а после упал на поле. Когда атака "Ливерпуля" закончилась, футболисты лондонского клуба побежали к защитнику. Сразу же на поле появились врачи.

Матч приостановился на 8 минут. Бентанкура с поля медики унесли на носилках. Болельщики на стадионе аплодировали полузащитнику.

Бентанкур знепритомнів в матчі Кубка Ліги pic.twitter.com/Si4xwNCAiL — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 8, 2025

На замену вышел нападающий Бреннан Джонсон.

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В этом сезоне Родриго Бентанкур сыграл за "Тоттенхэм" в 19-ти матчах во всех турнирах. На его счету 2 гола и одна голевая передача.