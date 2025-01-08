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Журналист The Athletic: Вест Хэм договорился о назначении нового главного тренера

Англия

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Журналист The Athletic: Вест Хэм договорился о назначении нового главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" договорился о назначении нового главного тренера.

По информации журналиста The Athletic Девида Орнштейна, лондонский клуб назначит Грэма Поттера новым главным тренером. Контракт планируется на 2,5 года.

Источник сообщает, что в среду "Вест Хэм" продвинулся в переговорах с Поттером, а позже уволил Лопетеги. Орнштейн сообщает, что экс-тренер "Челси" повезёт "Вест Хэм" на матч Кубка Англии против "Астон Виллы".

Грэм Поттер не тренировал ни один клуб после увольнения из "Челси" в апреле 2023 года.

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Напомним, что кроме Поттера клуб рассматривал и другие варианты. Это нужно было в случае отказа английского специалиста.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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