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Журналист The Athletic: Вест Хэм договорился о назначении нового главного тренера
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" договорился о назначении нового главного тренера.
По информации журналиста The Athletic Девида Орнштейна, лондонский клуб назначит Грэма Поттера новым главным тренером. Контракт планируется на 2,5 года.
Источник сообщает, что в среду "Вест Хэм" продвинулся в переговорах с Поттером, а позже уволил Лопетеги. Орнштейн сообщает, что экс-тренер "Челси" повезёт "Вест Хэм" на матч Кубка Англии против "Астон Виллы".
Грэм Поттер не тренировал ни один клуб после увольнения из "Челси" в апреле 2023 года.
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Напомним, что кроме Поттера клуб рассматривал и другие варианты. Это нужно было в случае отказа английского специалиста.
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