Кубок Лиги. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0. Первое поражение Арне Слота с сентября прошлого года

Накануне матча ожидалось как-то больше ротации в исполнении Арне Слота, однако наставник "Ливерпуля" решил сделать буквально точечные изменения, выпустив Брэдли и Куансу, а атаке не нашлось места только Диасу, от того атакующий потенциал этой команды невероятно интриговал. Почти этот же состав уничтожал здесь "Тоттенхэм" две недели назад.

Что касается Анхе Постекоглу, то у него нет особо большого выбора, из интересного: он дал дебютировать новичку команды Антонину Кински, который только что переехал в лондонский клуб. На этом все. Как оказалось, после этого матча кадровых проблем у главного тренера "шпор" только увеличилось. Родриго Бентанкур жутко упал на газон в начале матча после подачи углового. Кажется, перед тем, как потерять сознание, уругваец повредил либо плечо, либо шею. Как бы там ни было, клуб уже сообщил, что он при сознании и может говорить. Им занимаются врачи, поэтому пожелаем здоровья Родриго.

Своя потеря была и у "Ливерпуля", Куанса получил повреждение, поэтому вместо него появился Ватару Эндо. Так а что по игре? Скажем так, "шпоры" сделали выводы после недавнего поражения. Мы не увидели грубых ошибок на своей половине поля от хозяев, они не давали Салаху и компании много пространства, они очень слаженно оборонялись и при этом неплохо атаковали, выглядели даже острее своих соперников.

Это то, что удивило больше всего. Вот только моментов не хватало как со стороны одних, так и со стороны других. За первый тайм почти нечего вспомнить. Разве что отметим классную игру Кински на мяче. Очень уверенно новичок "Тоттенхэма" играл ногами, отдавал короткие передачи, наконец-то чувствовалась какая-то уверенность после Форстера и Остина.

Во втором тайме Арне Слоту не удалось изменить игру так, чтобы наконец полноценно перехватить инициативу. Что сделаешь, если даже Дрегушин играет уверенно, это не было похоже на его игру в последние недели. Действительно качественный перформанс. Во втором тайме лондонцы благодаря стараниям Бергвалла должны были открывать счет, ведь Лукас запрессинговал Алиссона, выбил у него мяч из-под ног и Порро сначала пробил, но его удар заблокировали, а вторым темпом попытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот, это был действительно бешеный момент, нужно было забивать. Подобных моментов у мерсисайдцев практически не было.

Интереснее игра в исполнении "Ливерпуля" стала после выхода на поле Трента, Диаса и Нуньеса. Наконец гости забрали круглого к своим ногам и начали систематически создавать какую-то опасность, однажды лишь нога Дрегушина сохранила ворота Кински в неприкосновенности. Но мы наконец увидели хоть что-то похожее на привычный нам "Ливерпуль". Но это ненадолго

Вскоре после Педро Порро гениальной передачей разрезал всю оборону гостей и нашел Доминика Соланке, который уверенно реализовал выход один на один с Алиссоном. Вот только после просмотра ВАР гол был отменен, арбитры увидели там офсайд у нападающего сборной Англии. Счастье Постекоглу было так близко. Учитывая, что это домашний матч двухматчевого противостояния, на "Энфилд" желательно ехать хотя бы с небольшим преимуществом.

И это преимущество дал Лукас Бергвалл. Снова классная передача от Педро Порро, он запустил круглого вперед на Соланке, который выиграл борьбу у Конате и отдал в центр под набегание Лукаса, откуда полузащитник расстрелял ближний угол ворот Алиссона. 1:0 и это даже справедливые 1:0. Кто бы мог подумать о подобном накануне матча.

Гости могут спорить с тем, что Бергвалл на момент своего забитого гола должен был быть удален с поля после второй желтой, которую ему не вручил арбитр. Они также были близки к тому, чтобы сравнять, когда удар Нуньеса очень классно потащил дебютант Кински. Но этого недостаточно. Поэтому фиксируем первое поражение "Ливерпуля" с сентября. Они уже забыли, как это покидать поле в качестве проигрывающей команды. Однако есть шанс все исправить на "Энфилде" в начале февраля. Все решится в ответном матче.

Кубок Английской Лиги, полуфинал, первый матч

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:0

Гол: Бергвалл (86)

*На 77-й минуте гол Доминика Соланке был отменен из-за офсайда

"Тоттенхэм": Кински — Порро, Дрегушин, Грей, Спенс — Биссума, Бентанкур (Джонсон, 15), Бергвалл — Кулусевски, Соланке, Сон (Вернер, 73)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 60), Куанса (Эндо, 30), ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер (Конате, 80) — Салах, Джонс, Гакпо (Диас, 60) — Жота (Нуньес, 60)

Предупреждения: Биссума (32), Бергвалл (68)