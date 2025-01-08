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Тоттенхэм рассказал о состоянии защитника, потерявшего сознание в кубковом матче против Ливерпуля
Приятные новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" рассказал о состоянии защитника, потерявшего сознание в кубковом матче против "Ливерпуля"
По словам лондонского клуба, уругваец пришёл в сознание и его отправят в больницу для проверки.
"Мы можем подтвердить, что Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования", - написали представители "Тоттенхэма".
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В матче против "Ливерпуля" на шестой минуте Бентанкур упал на газон. К футболисту сразу подбежали одноклубники и медики. На 14-й минуте полузащитника унесли на носилках.
После первого тайма счёт в матче 0:0. Текстовую трансляцию поединка читайте на сайте.
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