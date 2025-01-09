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Впервые в Англии. В Кубке Английской Лиги судья по стадиону объяснил причину отмены гола. Видео

Англия

Исторический момент

Впервые в Англии. В Кубке Английской Лиги судья по стадиону объяснил причину отмены гола. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Кубке Английской Лиги судья по стадиону объяснил причину отмены гола.

Доминик Соланке забил гол в ворота "Ливерпуля" на 76-й минуте. Видеоарбитры проверяли взятие ворот на положение вне игры. Офсайд подтвердили.

Судья матча Стюарт Атвелл объяснил причину отмены гола болельщикам на стадионе.

В первом полуфинале "Арсенал – Ньюкасл" решений VAR не было, поэтому в Англии это случилось впервые.

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Напомним, что EFL тестирует объявление решений арбитром после просмотра видеоповторов. Проект – часть инициативы судейского корпуса (PGMOL) по прозрачности и внедрению технологических инноваций на благо арбитров и болельщиков.

Первый матч полуфинала Кубка Лиги "Тоттенхэм – Ливерпуль" закончился со счётом 1:0. Ответный матч состоится 6 февраля.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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