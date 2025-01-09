Впервые в Англии. В Кубке Английской Лиги судья по стадиону объяснил причину отмены гола. Видео

В Кубке Английской Лиги судья по стадиону объяснил причину отмены гола.

Доминик Соланке забил гол в ворота "Ливерпуля" на 76-й минуте. Видеоарбитры проверяли взятие ворот на положение вне игры. Офсайд подтвердили.

Судья матча Стюарт Атвелл объяснил причину отмены гола болельщикам на стадионе.

Історичний момент Кубка Англійської Ліги. Арбітр пояснює вболівальникам, чому скасований гол pic.twitter.com/6wvKy8Ivsa — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 8, 2025

В первом полуфинале "Арсенал – Ньюкасл" решений VAR не было, поэтому в Англии это случилось впервые.

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Напомним, что EFL тестирует объявление решений арбитром после просмотра видеоповторов. Проект – часть инициативы судейского корпуса (PGMOL) по прозрачности и внедрению технологических инноваций на благо арбитров и болельщиков.

Первый матч полуфинала Кубка Лиги "Тоттенхэм – Ливерпуль" закончился со счётом 1:0. Ответный матч состоится 6 февраля.