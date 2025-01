Перед угловым Ливерпуля у Бентанкура наблюдались признаки инсульта. Видео

Перед угловым "Ливерпуля" у защитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура наблюдались признаки инсульта.

В трансляцию попал момент, когда у Бентанкура были видны странные движения челюсти и лица. Его удерживал Раду Драгучин и защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли.

Bentancur had a stroke. Can tell from his jaw and expression #TOTLIV



All the best wishes in the world Benny ❤️ pic.twitter.com/5z7nfgHdVL