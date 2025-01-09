Перед угловым Ливерпуля у Бентанкура наблюдались признаки инсульта. Видео

Перед угловым "Ливерпуля" у защитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура наблюдались признаки инсульта.

В трансляцию попал момент, когда у Бентанкура были видны странные движения челюсти и лица. Его удерживал Раду Драгучин и защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли.

Bentancur had a stroke. Can tell from his jaw and expression #TOTLIV



All the best wishes in the world Benny ❤️ pic.twitter.com/5z7nfgHdVL — Nobody (@DaManyFacedGod) January 8, 2025

После подачи углового Бентанкур попытался отбить мяч головой, но упал на поле и потерял сознание. Его сразу же окружили футболисты и подбежали медики. Полузащитника на 14-й минуте погрузили на носилки и унесли с поля.

Позже "Тоттенхэм" выпустил заявление, что Бентанкур пришёл в себя и начал говорить. Полузащитника направили в больницу для дополнительного обследования.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

К слову, "Тоттенхэм" минимально обыграл "Ливерпуль" со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Бергвалл.