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Перед угловым Ливерпуля у Бентанкура наблюдались признаки инсульта. Видео

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Перед угловым Ливерпуля у Бентанкура наблюдались признаки инсульта. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед угловым "Ливерпуля" у защитника "Тоттенхэма" Родриго Бентанкура наблюдались признаки инсульта.

В трансляцию попал момент, когда у Бентанкура были видны странные движения челюсти и лица. Его удерживал Раду Драгучин и защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли.

После подачи углового Бентанкур попытался отбить мяч головой, но упал на поле и потерял сознание. Его сразу же окружили футболисты и подбежали медики. Полузащитника на 14-й минуте погрузили на носилки и унесли с поля.

Позже "Тоттенхэм" выпустил заявление, что Бентанкур пришёл в себя и начал говорить. Полузащитника направили в больницу для дополнительного обследования.

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К слову, "Тоттенхэм" минимально обыграл "Ливерпуль" со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Бергвалл.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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