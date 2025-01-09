Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию
Всё случается впервые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию.
Матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" стал для "Ливерпуля" первым гостевым поражением в сезоне. До этого "мерсисайдцы" 24 матча не проигрывали.
"Ливерпуль" выиграл 20 гостевых матчей и четырежды сыграл вничью.
Для команды Арне Слота это второе поражение в сезоне и первое с сентября. Тогда в домашнем матче "Ливерпуль" уступил "Ноттингем Форесту" (0:1).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ливерпуль" минимально проиграл "Тоттенхэму" в первом полуфинале Кубка Лиги (0:1). Единственный гол забил Бергвалл. Ответный матч состоится 6 февраля.
Популярное сейчас
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- "Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком
- Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025