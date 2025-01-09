  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию

Англия

Всё случается впервые

Ливерпуль проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию.

Матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" стал для "Ливерпуля" первым гостевым поражением в сезоне. До этого "мерсисайдцы" 24 матча не проигрывали.

"Ливерпуль" выиграл 20 гостевых матчей и четырежды сыграл вничью.

Для команды Арне Слота это второе поражение в сезоне и первое с сентября. Тогда в домашнем матче "Ливерпуль" уступил "Ноттингем Форесту" (0:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ливерпуль" минимально проиграл "Тоттенхэму" в первом полуфинале Кубка Лиги (0:1). Единственный гол забил Бергвалл. Ответный матч состоится 6 февраля.

По теме
yellow-arrow
Английский гранд начал переговоры с центральным защитником Палмейраса
yellow-arrow
Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?
yellow-arrow
Перед угловым Ливерпуля у Бентанкура наблюдались признаки инсульта. Видео
Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости