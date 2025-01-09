"Ливерпуль" проиграл первый гостевой матч и прервал беспроигрышную серию.

Матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" стал для "Ливерпуля" первым гостевым поражением в сезоне. До этого "мерсисайдцы" 24 матча не проигрывали.

"Ливерпуль" выиграл 20 гостевых матчей и четырежды сыграл вничью.

Для команды Арне Слота это второе поражение в сезоне и первое с сентября. Тогда в домашнем матче "Ливерпуль" уступил "Ноттингем Форесту" (0:1).

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Напомним, что "Ливерпуль" минимально проиграл "Тоттенхэму" в первом полуфинале Кубка Лиги (0:1). Единственный гол забил Бергвалл. Ответный матч состоится 6 февраля.