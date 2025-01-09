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Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?
Матчи пройдут с 14 – 16 января
Определились даты матчей Кубка Испании.
Откроет стадию 1/8 финала матч между "Оренсе" и "Валенсией" 14 января. На следующий день свои матчи проведут "Атлетико", "Альмерия", "Хетафе" и "Барселона".
16 января сыграют "Реал Сосьедад", "Атлетик" и мадридский "Реал"
Расписание матчей (время киевское):
14 января
22:00 Оренсе – Валенсия
15 января
20:30 Альмерия – Леганес
20:30 Понтеведра – Хетафе
22:00 Барселона – Реал Бетис
22:30 Эльче – Атлетико
16 января
20:30 Реал Сосьедад – Райо Вальекано
20:30 Атлетик – Осасуна
22:30 Реал – Сельта
⏰ Los octavos de la #CopaDelReyMAPFRE ya tienen ????????????????????????????— RFEF (@rfef) January 8, 2025
????️ Los duelos, a partido único, se disputarán los días 14, 15 y 16 de enero
ℹ️ https://t.co/j98avk0N7n #LaCopaMola pic.twitter.com/3PcHM4TkbD
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Матчи пройдут с 14 – 16 января
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