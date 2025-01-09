Английский гранд начал переговоры с центральным защитником Палмейраса

Английский гранд начал переговоры с центральным защитником бразильского "Палмейраса".

По информации Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" ведёт переговоры с Витором Рейсом. Первоначальное предложение английского клуба составляет около 40 млн евро.

Клубные представители пребывают в Бразилии и готовятся ко встрече с агентами футболиста.

Также переговоры продолжаются по защитнику французского "Ланса" Абдукодиру Хусанову.

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Витору Рейсу 18 лет. За основную команду "Палмейраса" он провёл 22 матча, в которых забил 2 гола и получил 4 жёлтых карточки.

TransferMarkt оценивает бразильского защитника в 14 млн евро.