Супердебют вратаря шпор. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0. Обзор матча и видео гола

Оба тайма были в пользу мерсисайдцев. Новичок лондонского коллектива Антонин Кински совершил 7 сейвов. Несколько дней назад он присоединился к "лилово-белым" за 16,5 млн евро, которые пополнили бюджет пражской "Славии".

Группа атаки хозяев тоже дождалась своего шанса. На 76-й минуте Доминик Соланке мог открыть счет, но форвард забил из офсайда. Немного позже он все же принял участие в результативной атаке, но уже в качестве ассистента.

Второй поединок противостояния состоится на "Энфилде" 6 февраля.

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Смотрите обзор первого матча ½ финала Кубка футбольной лиги

Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0

Гол: Бергвалль, 86

