Супердебют вратаря шпор. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0. Обзор матча и видео гола

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Оба тайма были в пользу мерсисайдцев. Новичок лондонского коллектива Антонин Кински совершил 7 сейвов. Несколько дней назад он присоединился к "лилово-белым" за 16,5 млн евро, которые пополнили бюджет пражской "Славии".
Группа атаки хозяев тоже дождалась своего шанса. На 76-й минуте Доминик Соланке мог открыть счет, но форвард забил из офсайда. Немного позже он все же принял участие в результативной атаке, но уже в качестве ассистента.
Второй поединок противостояния состоится на "Энфилде" 6 февраля.
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Смотрите обзор первого матча ½ финала Кубка футбольной лиги
Лондон. Tottenham Hotspur Stadium
Гол: Бергвалль, 86
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