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Супердебют вратаря шпор. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Чешский кипер в первой встрече в новом клубе не пропустил

Супердебют вратаря шпор. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0. Обзор матча и видео гола

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Оба тайма были в пользу мерсисайдцев. Новичок лондонского коллектива Антонин Кински совершил 7 сейвов. Несколько дней назад он присоединился к "лилово-белым" за 16,5 млн евро, которые пополнили бюджет пражской "Славии".

Группа атаки хозяев тоже дождалась своего шанса. На 76-й минуте Доминик Соланке мог открыть счет, но форвард забил из офсайда. Немного позже он все же принял участие в результативной атаке, но уже в качестве ассистента.

Второй поединок противостояния состоится на "Энфилде" 6 февраля.

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Смотрите обзор первого матча ½ финала Кубка футбольной лиги

Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0

Гол: Бергвалль, 86

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Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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