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Тренер Тоттенхэма не хочет спекуляций относительно состояния здоровья Родриго Бентанкура, который на носилках покинул матч против Ливерпуля
Желаем уругвайцу скорейшего выздоровления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашняя победа "шпор" над "Ливерпулем" (1:0) была омрачена неприятным эпизодом с участием Родриго Бентанкура. Уругваец во время розыгрыша углового в начале встречи потерял сознание. Сразу же на поле появились врачи, которые после оказания помощи унесли с поля на носилках. Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не остался равнодушным к ситуации со своим подопечным.
"Я не хочу спекулировать, потому что я тоже ничего не знаю. Все, что я знаю, это то, что он был в сознании, когда вышел с поля. Очевидно, это была какая-то травма головы, но он был в сознании, когда уходил с поля. И его отвезли в больницу для наблюдения. Но я не совсем понимаю, как это произошло", - заявил Постекоглу.
Добавим, что в этом сезоне Родриго Бентанкур провел 20 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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