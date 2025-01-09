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Тренер Тоттенхэма не хочет спекуляций относительно состояния здоровья Родриго Бентанкура, который на носилках покинул матч против Ливерпуля

Англия

Желаем уругвайцу скорейшего выздоровления

Тренер Тоттенхэма не хочет спекуляций относительно состояния здоровья Родриго Бентанкура, который на носилках покинул матч против Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашняя победа "шпор" над "Ливерпулем" (1:0) была омрачена неприятным эпизодом с участием Родриго Бентанкура. Уругваец во время розыгрыша углового в начале встречи потерял сознание. Сразу же на поле появились врачи, которые после оказания помощи унесли с поля на носилках. Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не остался равнодушным к ситуации со своим подопечным.

"Я не хочу спекулировать, потому что я тоже ничего не знаю. Все, что я знаю, это то, что он был в сознании, когда вышел с поля. Очевидно, это была какая-то травма головы, но он был в сознании, когда уходил с поля. И его отвезли в больницу для наблюдения. Но я не совсем понимаю, как это произошло", - заявил Постекоглу.

Добавим, что в этом сезоне Родриго Бентанкур провел 20 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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