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Ипсвич перехватил трансферную цель Эвертона

Англия

Все кардинально изменилось

Ипсвич перехватил трансферную цель Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ипсвич Таун" в последний момент перехватил трансферную цель "Эвертона".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний Джейден Филоджин из "Астон Виллы" очень близок к переходу в "Ипсвич". Один из аутсайдеров АПЛ готов заключить сделку о полноценном трансфере игрока за 21 миллион фунтов стерлингов, несмотря на предложение от "Эвертона".

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Также сообщается, что англичанин уже отправился в Ипсвич, чтобы пройти медобследование сегодня, в четверг 9-го января, и подписать контракт с клубом. Считается, что звонок от Кирана МакКенны, главного тренера "трактористов" был решающим в принятии этого решения.

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Напомним, что летом прошлого года "Астон Вилла" подписала Джейдена Филоджина из "Халл Сити" за 16 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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