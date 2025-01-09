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Ипсвич перехватил трансферную цель Эвертона
Все кардинально изменилось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ипсвич Таун" в последний момент перехватил трансферную цель "Эвертона".
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний Джейден Филоджин из "Астон Виллы" очень близок к переходу в "Ипсвич". Один из аутсайдеров АПЛ готов заключить сделку о полноценном трансфере игрока за 21 миллион фунтов стерлингов, несмотря на предложение от "Эвертона".
Также сообщается, что англичанин уже отправился в Ипсвич, чтобы пройти медобследование сегодня, в четверг 9-го января, и подписать контракт с клубом. Считается, что звонок от Кирана МакКенны, главного тренера "трактористов" был решающим в принятии этого решения.
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Напомним, что летом прошлого года "Астон Вилла" подписала Джейдена Филоджина из "Халл Сити" за 16 миллионов евро.
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