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Капитан Ливерпуля с нетерпением ждет матч-реванш в Кубке лиги против Тоттенхэма
Лидер красных надеется на положительный результат в следующей игре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий после поражения от "Тоттенхэма" (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
"Думаю, что мы создали достаточно хороших моментов для того, чтобы забить, но, к сожалению, мы этого не сделали. Я с нетерпением жду ответного матча на "Энфилде".
Я не уверен в том, что мы играли хуже собственных возможностей, но мы могли сделать все гораздо лучше, однако это часть футбола. "Тоттенхэм" лучше защищался, чем в предыдущем матче. Мы должны двигаться дальше. У нас будет еще 90 минут, чтобы получить необходимый результат в кубке", — добавил ван Дейк.
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Напомним, что второй полуфинальный матч в Кубке лиги между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 6-го февраля.
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