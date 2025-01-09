Капитан Ливерпуля с нетерпением ждет матч-реванш в Кубке лиги против Тоттенхэма

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий после поражения от "Тоттенхэма" (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

"Думаю, что мы создали достаточно хороших моментов для того, чтобы забить, но, к сожалению, мы этого не сделали. Я с нетерпением жду ответного матча на "Энфилде".

Я не уверен в том, что мы играли хуже собственных возможностей, но мы могли сделать все гораздо лучше, однако это часть футбола. "Тоттенхэм" лучше защищался, чем в предыдущем матче. Мы должны двигаться дальше. У нас будет еще 90 минут, чтобы получить необходимый результат в кубке", — добавил ван Дейк.