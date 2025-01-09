  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан Ливерпуля с нетерпением ждет матч-реванш в Кубке лиги против Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ливерпуля с нетерпением ждет матч-реванш в Кубке лиги против Тоттенхэма

Англия

Лидер красных надеется на положительный результат в следующей игре

Капитан Ливерпуля с нетерпением ждет матч-реванш в Кубке лиги против Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий после поражения от "Тоттенхэма" (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

"Думаю, что мы создали достаточно хороших моментов для того, чтобы забить, но, к сожалению, мы этого не сделали. Я с нетерпением жду ответного матча на "Энфилде".

Я не уверен в том, что мы играли хуже собственных возможностей, но мы могли сделать все гораздо лучше, однако это часть футбола. "Тоттенхэм" лучше защищался, чем в предыдущем матче. Мы должны двигаться дальше. У нас будет еще 90 минут, чтобы получить необходимый результат в кубке", — добавил ван Дейк.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что второй полуфинальный матч в Кубке лиги между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 6-го февраля.

По теме
yellow-arrow
Арсенал все еще заинтересован в подписании перспективного вингера сборной Испании
yellow-arrow
Анге Постекоглу отметил надежную игру новичка команды в победном матче против Ливерпуля
yellow-arrow
МЮ столкнулся с препятствием в приобретении игрока ПСЖ
Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости