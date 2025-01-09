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МЮ столкнулся с препятствием в приобретении игрока ПСЖ

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МЮ столкнулся с препятствием в приобретении игрока ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нуну Мендеш работал под руководством Аморима в "Спортинге" в течение двух лет, где они вместе выиграли титул чемпиона Португалии. Тренер "МЮ" очень заинтересован в воссоединении с бывшим подопечным в Англии, однако "манкунианцы" столкнулись с определенными проблемами по реализации этого перехода.

Как сообщает Independent, "ПСЖ" оценивает левого защитника в 60 млн евро, однако англичане ограничены правилами прибыли и устойчивого развития. Для этого "красные дьяволы" должны осуществить продажи и они дали понять, что выслушают предложения по почти любому игроку, включая популярных доморощенных талантов, таких как Кобби Мейну и Алехандро Гарначо. Такие сообщения доминировали в первые несколько дней трансферного окна, лишь показывая, насколько вопиющей является ситуация. Дополнительной проблемой, которая еще больше усложнит ситуацию "МЮ", является то, что любой потенциальный новичок фактически должен забыть об участии в Лиге чемпионов или получении крупных наград за пределами кубков как минимум на сезон.

Отметим, что в этом сезоне Нуну Мендеш провел 17 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Independent
Опубликовал: Александр Гресь
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