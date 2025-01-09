Анге Постекоглу отметил надежную игру новичка команды в победном матче против Ливерпуля

Вчера "Тоттенхэм" в полуфинальном матче Кубка лиги переиграли "Ливерпуль" с минимальным счетом 1:0. Тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что он остался очень доволен результатом своей команды, а также отметил хорошую игру новичка лондонцев - голкипера Антонина Кински.

"Нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Я думал, что мы очень хорошо начали игру, а затем мы потеряли Родриго (Бентанкура, из-за травмы), и то, как это произошло, было очень обидно видеть, как товарищ по команде уходит из жизни таким образом. Опять же, мы должны были взять себя в руки, разобраться с этим и переорганизоваться. Я очень горжусь игроками, и гордился все это время. Наши результаты не были такими хорошими не из-за того, что мы не хотели стараться, это точно не их вина, просто мы не смогли достичь последовательности, чтобы получить результаты, которые нам нужны.

Когда я разговаривал с ним [Антонином Кински] перед тем, как мы подписали контракт, у меня сложилось впечатление, что в нем было немного уверенности, которая, возможно, не соответствовала его годам. Сегодня я поставил перед ним гигантскую задачу - сыграть против лучшей команды, возможно, в мире на данный момент, в большой игре, в полуфинале. Он справился с этой задачей чрезвычайно хорошо", - заявил Анге Постекоглу.

Отметим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет 12 января в Кубке Англии (третий раунд) на выезде против "Тамуорта".