Арсенал все еще заинтересован в подписании перспективного вингера сборной Испании

Лондонский "Арсенал" все еще заинтересован в подписании чемпиона Евро-2024 в составе сборной Испании.

Согласно информации от журналиста Джеймса МакНиколаса, главный тренер "канониров" Микель Артета стремится подписать Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао", ведь он высоко оценивает его талант.

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Известно, что в контракте 22-летнего испанского вингера прописана клаусула в размере 58 миллионов евро, которой клуб может воспользоваться даже в зимнее трансферное окно. Учитывая серьезную травму Букайо Сака, лидера атаки "Арсенала", они могут попытаться подписать Уильямса-младшего на его позицию. Однако, высокая стоимость такого трансфера и зарплаты игрока может помешать такому переходу в ближайшее время.

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В текущем сезоне Нико Уильямс отметился двумя голами и 5 ассистами в 25 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 70 миллионов евро.