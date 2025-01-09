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Главный герой Тоттенхэма в матче против Ливерпуля поделился своими впечатлениями от дебюта за клуб
Новичок команды прекрасно проявил себя в кубковой игре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Антонин Кински поделился своими впечатлениями от дебюта за клуб в полуфинальной игре Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (1:0).
"Это, безусловно, один из лучших моментов в моей жизни. Я доволен тем, что мы смогли выиграть матч против "Ливерпуля" со счетом 1:0 в полуфинале Кубка лиги, и мне удалось сохранить ворота сухими".
"Я большой мечтатель, но я никогда и подумать не мог, что смогу принять участие в матче на таком высоком уровне так быстро. Это отличное начало карьеры в новом клубе. Я доволен результатом. Я счастлив, что моя семья могла увидеть эту игру и мой дебют за клуб собственными глазами. Это был особенный вечер для них, не только для меня. Надеюсь, мой папа гордится этим. Мой дедушка также был вратарем, поэтому он, безусловно, также смотрел эту игру", — сказал чешский голкипер.
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Напомним, что "Тоттенхэм" подписал 21-летнего Антонина Кинского за 16 миллионов евро из пражской "Славии" на прошлой неделе. Его уже называют "вторым Петром Чехом".
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