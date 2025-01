Теперь официально. Вест Хэм объявил о назначении нового тренера

"Вест Хэм" официально объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал бывший наставник "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер.

На сайте "молотобойцев" сообщается о том, что 49-летний английский специалист подписал контракт с клубом на два с половиной года. Он будет руководить командой в матче третьего раунда Кубка Англии против "Астон Виллы", который состоится уже в пятницу, 10-го января.

