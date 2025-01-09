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Теперь официально. Вест Хэм объявил о назначении нового тренера
Английский специалист имеет опыт работы в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" официально объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал бывший наставник "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер.
На сайте "молотобойцев" сообщается о том, что 49-летний английский специалист подписал контракт с клубом на два с половиной года. Он будет руководить командой в матче третьего раунда Кубка Англии против "Астон Виллы", который состоится уже в пятницу, 10-го января.
West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️— West Ham United (@WestHam) January 9, 2025
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Известно, что в тренерский штаб Грэма Поттера в "Вест Хэме" войдет Бруно Сальтор, который работал его ассистентом еще в "Челси". Тренерами первой команды будут Билли Рид и Нарсис Пелах, который был уволен в конце 2024 года из "Сток Сити".
Напомним, что для Поттера это будет первая работа после того, как его уволили из "Челси" в апреле 2023 года после семи месяцев пребывания в клубе.
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