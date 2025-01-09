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Арне Слот после игры с Тоттенхэмом: Если уж приходится проигрывать игру, то лучше проигрывать ее, когда еще есть второй матч

Англия
Обновлено

Для красных еще ничего не потеряно

Арне Слот после игры с Тоттенхэмом: Если уж приходится проигрывать игру, то лучше проигрывать ее, когда еще есть второй матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Ливерпуль" потерпел второе поражение в сезоне, уступив на выезде "Тоттенхэму" со счетом 0:1. Учитывая тот факт, что в полуфинале Кубка лиги проводят два поединка, тренер "красных" Арне Слот надеется на то, что его игрокам удастся исправить ситуацию в ответном матче.

"Для нас хорошо то, что если уж приходится проигрывать игру, то лучше проигрывать ее, когда еще есть второй матч, который нужно сыграть. [Это далеко не идеальная стартовая позиция для нас, потому что у них действительно хорошая команда, вероятно, некоторые игроки вернутся на второй матч. Следовательно, проиграть здесь далеко не идеально, но если мне придется проиграть, я предпочитаю проиграть, если остался еще один матч.

Я думаю, что нельзя судить о чем-то по одной игре, но если это офсайд, то я не думаю, что кто-то должен был что-то объяснять [эпизод, где судья по стадиону объяснил причину отмены гола]. Когда он начал что-то объяснять, вы видели красную и синюю линии. Думаю, для всех было бы интереснее, если бы он объяснил, почему не показал вторую желтую карточку [Бергваллю], чем объяснять, почему отменял гол, ведь все это видели на экране", - заявил Арне Слот.

Отметим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет 11 января в Кубке Англии (третий раунд) против "Аккрингтона Стэнли".

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Гресь
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