"Я очень рад возглавить этот клуб". Новый главный тренер Вест Хэма прокомментировал свое назначение

Грэм Поттер прокомментировал свое назначение на должность главного тренера "Вест Хэма".

"Я очень рад возглавить этот клуб. Мне было важно дождаться правильной работы, которая будет подходить для меня, а мои идеи будут подходить новому клубу. Именно такое ощущение у меня появилось, когда ко мне обратился "Вест Хэм". Мы провели содержательные разговоры с руководством клуба, поэтому мы разделяем одинаковые ценности для того, чтобы построить успешную команду, которая будет конкурентоспособной в ближайшее время и в долгосрочной перспективе".

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"Вест Хэм" — это большой клуб в самом центре Лондона, который имеет невероятную поддержку по всему миру. Я видел их успех в финале Лиги конференций Европы в 2023 году. Этот клуб имеет все необходимое для того, чтобы стабильно выступать на самом высоком уровне. Клуб достиг значительного прогресса за последние годы, а сейчас наша задача состоит в том, чтобы сделать следующие сверхважные шаги, чтобы помочь клубу выйти на следующий уровень".

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Грэм Поттер подписал контракт с "Вест Хэмом" на два с половиной года. Также известно, кто вошел в тренерский штаб английского специалиста в новой команде.