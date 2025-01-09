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"Я очень рад возглавить этот клуб". Новый главный тренер Вест Хэма прокомментировал свое назначение
Англичанин возвращается к работе в АПЛ
Фото - Сайт Вест Гема - www.whufc.com
Грэм Поттер прокомментировал свое назначение на должность главного тренера "Вест Хэма".
"Я очень рад возглавить этот клуб. Мне было важно дождаться правильной работы, которая будет подходить для меня, а мои идеи будут подходить новому клубу. Именно такое ощущение у меня появилось, когда ко мне обратился "Вест Хэм". Мы провели содержательные разговоры с руководством клуба, поэтому мы разделяем одинаковые ценности для того, чтобы построить успешную команду, которая будет конкурентоспособной в ближайшее время и в долгосрочной перспективе".
"Вест Хэм" — это большой клуб в самом центре Лондона, который имеет невероятную поддержку по всему миру. Я видел их успех в финале Лиги конференций Европы в 2023 году. Этот клуб имеет все необходимое для того, чтобы стабильно выступать на самом высоком уровне. Клуб достиг значительного прогресса за последние годы, а сейчас наша задача состоит в том, чтобы сделать следующие сверхважные шаги, чтобы помочь клубу выйти на следующий уровень".
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Грэм Поттер подписал контракт с "Вест Хэмом" на два с половиной года. Также известно, кто вошел в тренерский штаб английского специалиста в новой команде.
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