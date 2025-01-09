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Два клуба АПЛ заинтересованы в возвращении полузащитника Ювентуса в Англию

Англия

Бразильский новичок может покинуть итальянскую команду

Два клуба АПЛ заинтересованы в возвращении полузащитника Ювентуса в Англию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Две английские команды заинтересованы в подписании Дугласа Луиса из туринского "Ювентуса".

Как сообщил журналист Николо Скира, лондонский "Фулхэм" и "Ноттингем Форест" проявили интерес к 26-летнему Дугласу Луису из "Ювентуса". Бразилец недоволен своим текущим положением в клубе, из-за отсутствия регулярного игрового времени.

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В сообщении указывается, что следующие матчи станут решающими в вопросе его будущего в "Ювентусе". Если главный тренер "бьянконери" Тьяго Мотта не будет рассчитывать на него, то это может повлиять на его дальнейшую карьеру. Хавбек готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб. Ранее появлялась информация о том, что лондонский "Вест Хэм" внимательно следит за его ситуацией.

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В этом сезоне Дуглас Луис выходил на поле в 13 матчах в составе "Ювентуса" во всех турнирах. Согласно версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость сейчас оценивается в 45 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон) Дуглас Луис
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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