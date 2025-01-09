Два клуба АПЛ заинтересованы в возвращении полузащитника Ювентуса в Англию

Две английские команды заинтересованы в подписании Дугласа Луиса из туринского "Ювентуса".

Как сообщил журналист Николо Скира, лондонский "Фулхэм" и "Ноттингем Форест" проявили интерес к 26-летнему Дугласу Луису из "Ювентуса". Бразилец недоволен своим текущим положением в клубе, из-за отсутствия регулярного игрового времени.

Читайте также Дом звездной футбольной пары из Ювентуса ограбили во время матча против Лацио

В сообщении указывается, что следующие матчи станут решающими в вопросе его будущего в "Ювентусе". Если главный тренер "бьянконери" Тьяго Мотта не будет рассчитывать на него, то это может повлиять на его дальнейшую карьеру. Хавбек готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб. Ранее появлялась информация о том, что лондонский "Вест Хэм" внимательно следит за его ситуацией.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Дуглас Луис выходил на поле в 13 матчах в составе "Ювентуса" во всех турнирах. Согласно версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость сейчас оценивается в 45 миллионов евро.