Эшли и Тейлор Янг рассказали об ожиданиях матча против друг друга

9 января в матче Кубка Англии "Эвертон", в котором играет Эшли Янг примет "Петерборо Юнайтед" с сыном Тейлором Янгом.

Отец и сын Янг рассказали об ожиданиях матча против друг друга

Эшли Янг надеется, что ему удастся сыграть против своего сына на "Гудисон Парк". Он считает, что для Тайлера это возможность продемонстрировать свои способности.

"Это было бы фантастически. Если это произойдёт, это будет невероятно, и, надеюсь, скрестив пальцы, это случится. Должен сказать, что это будет важным моментом и для Тайлера. Он только начинает свою карьеру, так что для него было бы фантастикой продемонстрировать свои таланты на фантастическом стадионе перед аншлаговой публикой — перед наибольшим количеством болельщиков, перед которыми он когда-либо играл", - сказал Эшли Янг.

Читайте также Одноклубник Миколенко может сыграть против своего сына в официальном матче

Тайлер Янг сказал, что для него отец на футбольном поле – это ещё один соперник. Младший Янг считает, что способен победить отца

"Мы можем творить историю, я и он, но я всегда думаю, что могу его победить. Он просто ещё один соперник на поле, которого я могу попытаться обыграть. Да, я пару раз ходил на "Гудисон Парк" посмотреть на своего отца. Не так часто, как мне хотелось бы, но я думаю, что именно потому, что это последний сезон на "Гудисон Парк", он ещё более значимый. Это важная игра для "Петерборо", и нам действительно нужно показать себя с лучшей стороны. Нам нужно, чтобы все держались вместе, как мы делали в прошлом раунде", - сказал Тайлер Янг.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Кубка Англии "Эвертон" - "Петерборо Юнайтед" состоится 9 января в 21:45 по киевскому времени.