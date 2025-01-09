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Вулверхэмптон официально объявил о трансфере защитника Реймса
Английская команда укрепляет свою оборону
Фото - Сайт Вулвергемптона - www.wolves.co.uk
На официальном сайте "Вулверхэмптона" появилась информация о трансфере центрального защитника "Реймса" Эммануэля Агбаду за почти 20 миллионов евро, включая потенциальные бонусы.
Известно, что 27-летний ивуариец подписал контракт с клубом на четыре с половиной года, до 2029 года, с опцией продления соглашения не еще один сезон. В течение последних двух с половиной лет Агбаду был регулярным игроком основы во французском клубе, а также он был капитаном команды
Welcome to Wolves, Emmanuel Agbadou! ✍️ pic.twitter.com/O0R8w6YWlq— Wolves (@Wolves) January 9, 2025
Emmanuel joins the pack! ????— Wolves (@Wolves) January 9, 2025
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В этом сезоне Эмануэль Агбаду провел 15 матчей за "Реймс" во всех турнирах.
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