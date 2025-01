Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться. Причина

Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться.

В Ливерпуле ночью выпал снег. В 15:00 по киевскому времени состоится комиссия оценки погодных условий и безопасности болельщиков.

Планируется, что кубковый матч состоится.

"В 13:00 (по английскому времени) состоится совещание по безопасности с участием Клуба и соответствующих органов власти, чтобы оценить погодные условия и условия поездки на сегодняшнюю игру Кубка Англии против "Петерборо Юнайтед".

На данном этапе планируется, что матч пройдет в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы так и оставалось. Мы продолжим держать болельщиков в курсе событий и предоставим дополнительную информацию после совещания", - написали представители "Эвертона".

Городское консульство Ливерпуля сообщило, что бригада рабочих по посыпке песком выехала для обработки дорог вокруг "Гудисон Парк".

A crew of 40 gritting staff have been out this morning to treat the roads around #GoodisonPark to ensure conditions are as safe as possible for fans travelling to the stadium for tonight’s #FACup match.



A ground safety meeting involving @Everton will assess the situation at 1pm. https://t.co/FT1B6JV8TM pic.twitter.com/qopDsYHkYo