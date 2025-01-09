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Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться. Причина
Но всё ещё предстоит обсудить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться.
В Ливерпуле ночью выпал снег. В 15:00 по киевскому времени состоится комиссия оценки погодных условий и безопасности болельщиков.
Планируется, что кубковый матч состоится.
"В 13:00 (по английскому времени) состоится совещание по безопасности с участием Клуба и соответствующих органов власти, чтобы оценить погодные условия и условия поездки на сегодняшнюю игру Кубка Англии против "Петерборо Юнайтед".
На данном этапе планируется, что матч пройдет в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы так и оставалось. Мы продолжим держать болельщиков в курсе событий и предоставим дополнительную информацию после совещания", - написали представители "Эвертона".
Городское консульство Ливерпуля сообщило, что бригада рабочих по посыпке песком выехала для обработки дорог вокруг "Гудисон Парк".
A crew of 40 gritting staff have been out this morning to treat the roads around #GoodisonPark to ensure conditions are as safe as possible for fans travelling to the stadium for tonight’s #FACup match.— Liverpool City Council (@lpoolcouncil) January 9, 2025
A ground safety meeting involving @Everton will assess the situation at 1pm. https://t.co/FT1B6JV8TM pic.twitter.com/qopDsYHkYo
Кубковый матч между "Эвертоном" и "Петерборо Юнайтед" запланирован на 9 января в 21:45 по киевскому времени.
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