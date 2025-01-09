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Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться. Причина

Англия

Но всё ещё предстоит обсудить

Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться. Причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч Кубка Англии с командой украинца может не состояться.

В Ливерпуле ночью выпал снег. В 15:00 по киевскому времени состоится комиссия оценки погодных условий и безопасности болельщиков.

Планируется, что кубковый матч состоится.

"В 13:00 (по английскому времени) состоится совещание по безопасности с участием Клуба и соответствующих органов власти, чтобы оценить погодные условия и условия поездки на сегодняшнюю игру Кубка Англии против "Петерборо Юнайтед".

На данном этапе планируется, что матч пройдет в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы так и оставалось. Мы продолжим держать болельщиков в курсе событий и предоставим дополнительную информацию после совещания", - написали представители "Эвертона".

Городское консульство Ливерпуля сообщило, что бригада рабочих по посыпке песком выехала для обработки дорог вокруг "Гудисон Парк".

Кубковый матч между "Эвертоном" и "Петерборо Юнайтед" запланирован на 9 января в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Everton Fan Services
Опубликовал: Владислав Прийменко
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