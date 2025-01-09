Манчестер Сити рассматривает возможность подписания ключевого игрока Ноттингема

"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания одного из ключевых игроков "Ноттингема" в этом сезоне.

Согласно информации от источников издания GiveMeSport, руководство "горожан" размышляет над тем, чтобы подписать Ола Айну, который является важной фигурой команды Нуну Эшпириту Санту, которая сейчас в турнирной таблице АПЛ находится выше "Манчестер Сити".

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В клубе оптимистично настроены относительно подписания 28-летнего нигерийского вингбека, который также может играть на позиции правого крайнего защитника. Считается, что Жузеп Гвардиола хочет найти долгосрочную замену для Кайла Уокера, которому в конце сезона будет 35 лет.

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Действующий контракт Ола Айны с "Ноттингемом" истекает летом 2025 года, поэтому "Манчестер Сити" внимательно следит за его ситуацией. Также известно об интересе к игроку со стороны саудовских клубов.