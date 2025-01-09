"Я чувствую серьезную ответственность во время трансферного окна". Тренер Лестера прокомментировал цели клуба на январь

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о целях клуба во время зимнего трансферного окна.

"Мы знаем, какие позиции мы хотим усилить. Я чувствую серьезную ответственность во время трансферного окна за то, чтобы привлечь правильных игроков в правильное для них время, которые смогут нам помочь, это очень важно для команды и клуба в долгосрочной перспективе. Это довольно деликатный процесс".

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Отметим, что "Лестер" сыграет в субботу, 11-го января, в матче третьего раунда Кубка Англии с "КПР", что выступает в Чемпионшипе. В АПЛ "лисы" занимают 19-е место с 14 очками после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Англии.