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"Я чувствую серьезную ответственность во время трансферного окна". Тренер Лестера прокомментировал цели клуба на январь

Англия

Наставник лисов намекнул на то, что клуб может выйти на трансферный рынок

"Я чувствую серьезную ответственность во время трансферного окна". Тренер Лестера прокомментировал цели клуба на январь

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о целях клуба во время зимнего трансферного окна.

"Мы знаем, какие позиции мы хотим усилить. Я чувствую серьезную ответственность во время трансферного окна за то, чтобы привлечь правильных игроков в правильное для них время, которые смогут нам помочь, это очень важно для команды и клуба в долгосрочной перспективе. Это довольно деликатный процесс".

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Отметим, что "Лестер" сыграет в субботу, 11-го января, в матче третьего раунда Кубка Англии с "КПР", что выступает в Чемпионшипе. В АПЛ "лисы" занимают 19-е место с 14 очками после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Англии.

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
Leicester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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