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Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии. Фото

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Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии

В сторис своей странички Instagram защитник выложил фотографию из больницы со своей женой и написал

"Всё хорошо, парни. Спасибо за сообщения. Поздравляю с победой, парни", - написал защитник "Тоттенхэма".

Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии. Фото - изображение 1

Тренер "Тоттенхэма" заявил, что у него нет информации о состоянии Бентанкура.

Читайте такжеТренер Тоттенхэма не хочет спекуляций относительно состояния здоровья Родриго Бентанкура, который на носилках покинул матч против Ливерпуля

Напомним, на шестой минуте матча против "Ливерпуля" Бентанкур упал на газон пытаясь выбить мяч. К нему сразу подбежали врачи. Через 8 минут защитника унесли на носилках.

Перед подачей углового "Ливерпуля" в трансляцию попал момент с признаками инсульта защитника.

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Напомним, что "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" в первом полуфинале Кубка Лиги со счётом 1:0. Единственный гол забил Бергвелл на 86-й минуте.

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Родриго Бентанкур
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Источник:
Rodrigo Bentancur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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