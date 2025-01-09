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Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии. Фото
Главное, что всё обошлось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии
В сторис своей странички Instagram защитник выложил фотографию из больницы со своей женой и написал
"Всё хорошо, парни. Спасибо за сообщения. Поздравляю с победой, парни", - написал защитник "Тоттенхэма".
Тренер "Тоттенхэма" заявил, что у него нет информации о состоянии Бентанкура.
Напомним, на шестой минуте матча против "Ливерпуля" Бентанкур упал на газон пытаясь выбить мяч. К нему сразу подбежали врачи. Через 8 минут защитника унесли на носилках.
Перед подачей углового "Ливерпуля" в трансляцию попал момент с признаками инсульта защитника.
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Напомним, что "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" в первом полуфинале Кубка Лиги со счётом 1:0. Единственный гол забил Бергвелл на 86-й минуте.
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