Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии. Фото

Защитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур рассказал о своём самочувствии

В сторис своей странички Instagram защитник выложил фотографию из больницы со своей женой и написал

"Всё хорошо, парни. Спасибо за сообщения. Поздравляю с победой, парни", - написал защитник "Тоттенхэма".

Тренер "Тоттенхэма" заявил, что у него нет информации о состоянии Бентанкура.

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Напомним, на шестой минуте матча против "Ливерпуля" Бентанкур упал на газон пытаясь выбить мяч. К нему сразу подбежали врачи. Через 8 минут защитника унесли на носилках.

Перед подачей углового "Ливерпуля" в трансляцию попал момент с признаками инсульта защитника.

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Напомним, что "Тоттенхэм" обыграл "Ливерпуль" в первом полуфинале Кубка Лиги со счётом 1:0. Единственный гол забил Бергвелл на 86-й минуте.