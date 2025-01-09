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Тренер Фулхэма - об участии в Кубке Англии: "Мы хотим дойти до финала"

Англия

Наставник дачников имеет серьезные амбиции

Тренер Фулхэма - об участии в Кубке Англии: "Мы хотим дойти до финала"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Фулхэма" Марку Силва накануне матча с "Уотфордом" в третьем раунде Кубка Англии заявил, что он хочет, чтобы его команда прошла как можно дальше в этом турнире.

"Мы должны двигаться шаг за шагом. Мы сыграем с "Уотфордом", имея желание одержать победу и выйти в следующий раунд. Кроме того, мы хотим пройти как можно дальше, мы стремимся сыграть в финале. В прошлом сезоне мы доходили до полуфинала Кубка английской лиги. Да, в этом сезоне мы больше не участвуем в этом турнире, однако мы должны идти к конечной цели".

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"Я считаю, что каждый клуб должен смотреть на Кубок Англии так, как он того заслуживает, потому что это исторический турнир, одно из старейших соревнований в Европе, которое в этой стране любят все. Финал этого турнира является невероятным зрелищем. Я думаю, что победа в Кубке Англии является одним из лучших моментов для любого игрока или тренера в этой стране", — добавил наставник "коттеджеров".

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Напомним, что матч Кубка Англии между "Фулхэмом" и "Уотфордом" состоится сегодня, 9-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Fulham FC
Опубликовал: Андрей Журба
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