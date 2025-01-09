"Эвертон" выпустил заявление по кубковому матчу с "Питерборо".

По словам ливерпульского клуба, матч состоится в запланированную дату.

"Сегодня днем ​​состоялось совещание по вопросам безопасности, на котором оценивались погодные условия и условия проезда болельщиков на матч. Участники совещания подтвердили, что матч может состояться.

Сотрудники "Эвертона" и бригада из команды Streetscene Services компании из консульства Ливерпуля с утра обрабатывают дороги и пешеходные дорожки вокруг стадиона, чтобы сделать их максимально безопасными для болельщиков, направляющихся на стадион", - сообщил клуб.