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Эвертон выпустил заявление по кубковому матчу с Питерборо

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Была угроза переноса

Эвертон выпустил заявление по кубковому матчу с Питерборо

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Эвертон" выпустил заявление по кубковому матчу с "Питерборо".

По словам ливерпульского клуба, матч состоится в запланированную дату.

"Сегодня днем ​​состоялось совещание по вопросам безопасности, на котором оценивались погодные условия и условия проезда болельщиков на матч. Участники совещания подтвердили, что матч может состояться.

Сотрудники "Эвертона" и бригада из команды Streetscene Services компании из консульства Ливерпуля с утра обрабатывают дороги и пешеходные дорожки вокруг стадиона, чтобы сделать их максимально безопасными для болельщиков, направляющихся на стадион", - сообщил клуб.

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Напомним, что в третьем раунде Кубка Англии "Эвертон" встретится с представителем Первой лиги "Питерборо Юнайтед". Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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