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Эвертон выпустил заявление по кубковому матчу с Питерборо
Была угроза переноса
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" выпустил заявление по кубковому матчу с "Питерборо".
По словам ливерпульского клуба, матч состоится в запланированную дату.
"Сегодня днем состоялось совещание по вопросам безопасности, на котором оценивались погодные условия и условия проезда болельщиков на матч. Участники совещания подтвердили, что матч может состояться.
Сотрудники "Эвертона" и бригада из команды Streetscene Services компании из консульства Ливерпуля с утра обрабатывают дороги и пешеходные дорожки вокруг стадиона, чтобы сделать их максимально безопасными для болельщиков, направляющихся на стадион", - сообщил клуб.
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Напомним, что в третьем раунде Кубка Англии "Эвертон" встретится с представителем Первой лиги "Питерборо Юнайтед". Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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