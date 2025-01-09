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Форвард Брайтона выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Плохие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брайтона" Жоао Педро выбыл из состава команды на неопределенный срок из-за травмы.
Как пишет издание The Athletic, футболист получил травму голеностопа и пропустит несколько важных матчей.
Педро в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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