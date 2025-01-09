Форвард Брайтона выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий "Брайтона" Жоао Педро выбыл из состава команды на неопределенный срок из-за травмы.

Как пишет издание The Athletic, футболист получил травму голеностопа и пропустит несколько важных матчей.

Педро в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.