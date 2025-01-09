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Лутон Таун уволит своего главного тренера - ВВС

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Лутон Таун уволит своего главного тренера - ВВС

Фото: watfordfc.com

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"Лутон Таун" планирует уволить своего главного тренера Роба Эдвардса. Об этом сообщает ВВС.

Такое решение принято после серии из четырех подряд поражений в Чемпионшипе, что поставило команду под угрозу вылета.

Эдвардс возглавил "Лутон Таун" в ноябре 2022 года. Под его руководством команда поднялась в классе - играла в Премьер-лиге в сезоне 2023/24. Однако, сезон в элитном дивизионе оказался неудачным, и клуб вынужден был вернуться в Чемпионшип.

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Лутон Таун Роб Эдвардс
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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