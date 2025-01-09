Тренер Ноттингем Форест: Мы готовы к борьбе в Кубке Англии

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался относительно перспектив своей команды в Кубке Англии.

"Я считаю, что у нас очень сильная команда, и мы готовы к борьбе. Каждый игрок в нашем составе отдается тренировкам на все 100% и заслуживает своего шанса проявить себя. Наша основная цель сейчас - матч против "Лутона". Мы готовы играть против них", - заявил Нуну Эшпириту Санту.