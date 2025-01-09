  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ноттингем Форест: Мы готовы к борьбе в Кубке Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ноттингем Форест: Мы готовы к борьбе в Кубке Англии

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ноттингем Форест: Мы готовы к борьбе в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался относительно перспектив своей команды в Кубке Англии.

"Я считаю, что у нас очень сильная команда, и мы готовы к борьбе. Каждый игрок в нашем составе отдается тренировкам на все 100% и заслуживает своего шанса проявить себя. Наша основная цель сейчас - матч против "Лутона". Мы готовы играть против них", - заявил Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что матч третьего круга Кубка Англии "Ноттингем Форест" - "Лутон Таун" состоится 11 января в 17:00 по Киеву.

Читайте такжеМанчестер Сити рассматривает возможность подписания ключевого игрока Ноттингема
По теме
yellow-arrow
Боруссия Д нацелена на центрального защитника английского ТОП-клуба
yellow-arrow
Доминация Ньюкасла. В Кубке Английской Лиги сложили команду первых полуфинальных матчей. Фото команды
yellow-arrow
Центрбек Барселоны сообщил партнерам по команде о своем уходе из команды
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Лутон Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости