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Тренер Ноттингем Форест: Мы готовы к борьбе в Кубке Англии
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался относительно перспектив своей команды в Кубке Англии.
"Я считаю, что у нас очень сильная команда, и мы готовы к борьбе. Каждый игрок в нашем составе отдается тренировкам на все 100% и заслуживает своего шанса проявить себя. Наша основная цель сейчас - матч против "Лутона". Мы готовы играть против них", - заявил Нуну Эшпириту Санту.
Напомним, что матч третьего круга Кубка Англии "Ноттингем Форест" - "Лутон Таун" состоится 11 января в 17:00 по Киеву.
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