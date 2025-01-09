Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитнику Манчестер Юнайтед запретили управлять автомобилем
Интересный случай
Фото: Getty Images
Защитнику английского "Манчестер Юнайтед" запретили управлять автомобилем.
Харри Магуайр лишили прав после признания в превышении скорости. По информации BBC, 5 марта 2024 года его поймала камера видеонаблюдения, когда он выезжал из туннеля под взлётно-посадочной полосой Манчестерского аэропорта.
На своём Range Rover он двигался со скоростью 136 км/час.
Футболиста лишили прав на 56 дней. Также он обязан выплатить штраф 666 фунтов стерлингов, а также возместить расходы 120 фунтов стерлингов и доплату 266 фунтов.
Магуайр не присутствовал на заседании. За него выступал его законный представитель.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Харри Магуайр сыграл за "Манчестер Юнайтед" в 17-ти матчах во всех турнирах. На его счету гол в матче против "Порту" и 5 жёлтых карточек в Английской Премьер-Лиге.
Популярное сейчас
- Польский клуб официально не взял игрока Динамо на зимние сборы
- Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко
- Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025