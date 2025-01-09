Защитнику Манчестер Юнайтед запретили управлять автомобилем

Защитнику английского "Манчестер Юнайтед" запретили управлять автомобилем.

Харри Магуайр лишили прав после признания в превышении скорости. По информации BBC, 5 марта 2024 года его поймала камера видеонаблюдения, когда он выезжал из туннеля под взлётно-посадочной полосой Манчестерского аэропорта.

На своём Range Rover он двигался со скоростью 136 км/час.

Футболиста лишили прав на 56 дней. Также он обязан выплатить штраф 666 фунтов стерлингов, а также возместить расходы 120 фунтов стерлингов и доплату 266 фунтов.

Магуайр не присутствовал на заседании. За него выступал его законный представитель.

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В этом сезоне Харри Магуайр сыграл за "Манчестер Юнайтед" в 17-ти матчах во всех турнирах. На его счету гол в матче против "Порту" и 5 жёлтых карточек в Английской Премьер-Лиге.