Доминация Ньюкасла. В Кубке Английской Лиги сложили команду первых полуфинальных матчей. Фото команды

В Кубке Английской Лиги сложили команду первых полуфинальных матчей.

В команду попало 5 игроков «Ньюкасла», 4 игрока «Тоттенхэма» и по игроку «Ливерпуля» и «Арсенала».

Команда выглядит так

Вратарь: Кински («Тоттенхэм»)

Защита: Спенс («Тоттенхэм»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Ботман («Ньюкасл»), Порро («Тоттенхэм»)

Полузащита: Райс («Арсенал»), Тонали («Ньюкасл»), Бергвалл («Тоттенхэм»)

Атака: Гордон, Исак, Мёрфи (все – «Ньюкасл»)

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Напомним, что в первых полуфинальных матчах Кубка Английской Лиги «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в выездном матче (2:0), а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Ливерпуля» (1:0).

Ответные матчи состоятся 5-6 февраля.