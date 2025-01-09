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Доминация Ньюкасла. В Кубке Английской Лиги сложили команду первых полуфинальных матчей. Фото команды

Англия

Попали футболисты всех полуфиналистов

Доминация Ньюкасла. В Кубке Английской Лиги сложили команду первых полуфинальных матчей. Фото команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Кубке Английской Лиги сложили команду первых полуфинальных матчей.

В команду попало 5 игроков «Ньюкасла», 4 игрока «Тоттенхэма» и по игроку «Ливерпуля» и «Арсенала».

Команда выглядит так

Вратарь: Кински («Тоттенхэм»)

Защита: Спенс («Тоттенхэм»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Ботман («Ньюкасл»), Порро («Тоттенхэм»)

Полузащита: Райс («Арсенал»), Тонали («Ньюкасл»), Бергвалл («Тоттенхэм»)

Атака: Гордон, Исак, Мёрфи (все – «Ньюкасл»)

[Фото]

Напомним, что в первых полуфинальных матчах Кубка Английской Лиги «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в выездном матче (2:0), а «Тоттенхэм» оказался сильнее «Ливерпуля» (1:0).

Ответные матчи состоятся 5-6 февраля.

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Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
Carabao Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
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