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Экс-защитник Арсенала сказал, с каким футболистом Премьер-Лиги он хотел бы сыграть во время своей карьеры
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Арсенала" сказал с каким футболистом Премьер-Лиги он хотел бы сыграть.
Мартин Киоун рассказал, что хотел бы сыграть вместе с Вирджилом ван Дейком из "Ливерпуля" во время своей карьеры
"Он играет на левом фланге, мне нравилось играть на правом. Мне особенно нравится, что он никогда не перестаёт владеть мячом.
Ван Дейк как "Роллс-Ройс". Скользит по полю, у него есть скорость, он как гора и очень хорош в воздухе. Он, вероятно, сейчас на пике своей формы. Это ещё один игрок, которого "Ливерпуль", очевидно, захочет сохранить", - сказал Киоун.
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Мартин Киоун – воспитанник "Арсенала". За лондонский клуб он провёл 445 матчей.
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