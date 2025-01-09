  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-защитник Арсенала сказал, с каким футболистом Премьер-Лиги он хотел бы сыграть во время своей карьеры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Арсенала сказал, с каким футболистом Премьер-Лиги он хотел бы сыграть во время своей карьеры

Англия
Обновлено

Интересный выбор

Экс-защитник Арсенала сказал, с каким футболистом Премьер-Лиги он хотел бы сыграть во время своей карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Арсенала" сказал с каким футболистом Премьер-Лиги он хотел бы сыграть.

Мартин Киоун рассказал, что хотел бы сыграть вместе с Вирджилом ван Дейком из "Ливерпуля" во время своей карьеры

"Он играет на левом фланге, мне нравилось играть на правом. Мне особенно нравится, что он никогда не перестаёт владеть мячом.

Ван Дейк как "Роллс-Ройс". Скользит по полю, у него есть скорость, он как гора и очень хорош в воздухе. Он, вероятно, сейчас на пике своей формы. Это ещё один игрок, которого "Ливерпуль", очевидно, захочет сохранить", - сказал Киоун.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мартин Киоун – воспитанник "Арсенала". За лондонский клуб он провёл 445 матчей.

По теме
yellow-arrow
The Athletic назвал причины увольнения Лопетеги из Вест Хэма
yellow-arrow
Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником Ливерпуля
yellow-arrow
Тренер Лестера - о Кубке Англии: Мы планируем выиграть каждую нашу игру
Мартин Киоун Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости