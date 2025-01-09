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Это было ожидаемо. Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера

Англия
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Даже не дали шанс в Кубке Англии

Это было ожидаемо. Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера.

"Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, уволил главного тренера Шона Дайча.

"Футбольный клуб "Эвертон" может подтвердить, что Шон Дайч был немедленно освобождён от обязанностей главного тренера мужской первой команды.

Процесс назначения нового руководителя продолжается, и в ближайшее время мы опубликуем обновлённую информацию." - сообщил клуб.

Временно руководить командой будет главный тренер команды до 18 лет Лейтон Бейнс и капитан клуба Шеймус Коулман.

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Шон Дайч стал тренером ливерпульской команды 30 января 2023 года. У руля команды он провёл 83 матча, в которых одержал 26 побед и 24 матча сыграл вничью. 33 матча "Эвертон" проиграл.

Сейчас "Эвертон" занимает 16-е место с 17-ю очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с игрой в запасе.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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