Тренер Лестера - о Кубке Англии: Мы планируем выиграть каждую нашу игру

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о Кубке Англии.

"Я люблю это соревнование. Это самое старое кубковое соревнование и самое известное. Горжусь тем, что стал обладателем Кубка Англии как игрок. Я знаю, как много он значил для меня.

Это фантастический турнир, частью которого можно стать. Важно относиться к этому соревнованию очень серьезно, и мы планируем выиграть каждую нашу игру", - сказал специалист.