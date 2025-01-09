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Тренер Лестера - о Кубке Англии: Мы планируем выиграть каждую нашу игру
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о Кубке Англии.
"Я люблю это соревнование. Это самое старое кубковое соревнование и самое известное. Горжусь тем, что стал обладателем Кубка Англии как игрок. Я знаю, как много он значил для меня.
Это фантастический турнир, частью которого можно стать. Важно относиться к этому соревнованию очень серьезно, и мы планируем выиграть каждую нашу игру", - сказал специалист.
Добавим, что "Лестер" сыграет против "КПР" в рамках третьего круга Кубка Англии. Начало - 11 января в 16:00 по Киеву.
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