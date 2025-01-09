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Тренер Лестера - о Кубке Англии: Мы планируем выиграть каждую нашу игру

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Лестера - о Кубке Англии: Мы планируем выиграть каждую нашу игру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о Кубке Англии.

"Я люблю это соревнование. Это самое старое кубковое соревнование и самое известное. Горжусь тем, что стал обладателем Кубка Англии как игрок. Я знаю, как много он значил для меня.

Это фантастический турнир, частью которого можно стать. Важно относиться к этому соревнованию очень серьезно, и мы планируем выиграть каждую нашу игру", - сказал специалист.

Добавим, что "Лестер" сыграет против "КПР" в рамках третьего круга Кубка Англии. Начало - 11 января в 16:00 по Киеву.

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Рууд ван Нистелрой Лестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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