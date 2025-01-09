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Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником Ливерпуля

Англия

Ему не хватает игровых минут

Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником "Ливерпуля".

Харви Эллиотт привлёк внимание "Брайтона" и дортмундской "Боруссии". По информации журналиста Sky Sports Лияла Томаса это связано с недостатком игрового времени полузащитника.

"Отсутствие игрового времени у Харви Эллиота под руководством Арне Слота в "Ливерпуле" предупредило ряд клубов Премьер-лиги и Бундеслиги о его потенциальной доступности в ближайшие два трансферных окна.

Дортмундская "Боруссия", а также "Брайтон" следят за 21-летним игроком", - сказал журналист.

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Харви Эллиотт отыграл 157 минут во всех турнирах за "Ливерпуль" в этом сезоне. Полузащитник пропустил 14 матчей "Ливерпуля" из-за перелома ноги, полученный в сентябре 2024 года.

TransferMarkt оценивает английского футболиста в 35 млн евро.

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Ливерпуль Харви Эллиотт
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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