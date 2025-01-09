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Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником Ливерпуля
Ему не хватает игровых минут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником "Ливерпуля".
Харви Эллиотт привлёк внимание "Брайтона" и дортмундской "Боруссии". По информации журналиста Sky Sports Лияла Томаса это связано с недостатком игрового времени полузащитника.
"Отсутствие игрового времени у Харви Эллиота под руководством Арне Слота в "Ливерпуле" предупредило ряд клубов Премьер-лиги и Бундеслиги о его потенциальной доступности в ближайшие два трансферных окна.
Дортмундская "Боруссия", а также "Брайтон" следят за 21-летним игроком", - сказал журналист.
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Харви Эллиотт отыграл 157 минут во всех турнирах за "Ливерпуль" в этом сезоне. Полузащитник пропустил 14 матчей "Ливерпуля" из-за перелома ноги, полученный в сентябре 2024 года.
TransferMarkt оценивает английского футболиста в 35 млн евро.
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