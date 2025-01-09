Клубы из Англии и Германии следят за звёздным полузащитником "Ливерпуля".

Харви Эллиотт привлёк внимание "Брайтона" и дортмундской "Боруссии". По информации журналиста Sky Sports Лияла Томаса это связано с недостатком игрового времени полузащитника.

"Отсутствие игрового времени у Харви Эллиота под руководством Арне Слота в "Ливерпуле" предупредило ряд клубов Премьер-лиги и Бундеслиги о его потенциальной доступности в ближайшие два трансферных окна.

Дортмундская "Боруссия", а также "Брайтон" следят за 21-летним игроком", - сказал журналист.