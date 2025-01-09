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The Athletic назвал причины увольнения Лопетеги из Вест Хэма

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The Athletic назвал причины увольнения Лопетеги из Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

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The Athletic назвал причины увольнения Хулена Лопетеги из "Вест Хэма".

Испанец ушёл в отставку после 22 матчей, став самым недолговечным тренером в 124-летней истории клуба.

По информации источника, один из руководителей "Вест Хэма" уволил бы Лопетеги в начале ноября, если бы была такая возможность.

Опасения по поводу будущего Лопетеги усилились после поражения от "Ноттингем Форест" 2 ноября (0:3).

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Основными факторами были отсутствие тактической идентичности в команде и то, что испанец не подходил "Вест Хэму". Ему дали больше времени в надежде на заметное улучшение, но внутри клуба считали, что это ненадолго.

Поражение от "Манчестер Сити" со счётом 4:1 в прошлую субботу стало последней каплей. Болельщики "Вест Хэма" скандировали "Утром тебя уволят".

Также источник нашёл ещё несколько причин:

  • Отсутствие выходных для футболистов
  • Игроки устроили вечеринку после тяжёлого поражения от "Тоттенхэма", для поднятия боевого духа
  • Жан-Клер Тодибо столкнулся с Лопетеги в перерыве одной из игр, и их пришлось разнимать
  • Игроки считали, что инструкции на тренировках и в матчах сбивают с толку, а вратари тренировались вместе с полевыми игроками
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Напомним, что Хулена Лопетеги "Вест Хэм" уволил в среду 8 января. На следующий день клуб официально представил Грэма Поттера.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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