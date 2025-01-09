The Athletic назвал причины увольнения Лопетеги из Вест Хэма

The Athletic назвал причины увольнения Хулена Лопетеги из "Вест Хэма".

Испанец ушёл в отставку после 22 матчей, став самым недолговечным тренером в 124-летней истории клуба.

По информации источника, один из руководителей "Вест Хэма" уволил бы Лопетеги в начале ноября, если бы была такая возможность.

Опасения по поводу будущего Лопетеги усилились после поражения от "Ноттингем Форест" 2 ноября (0:3).

Основными факторами были отсутствие тактической идентичности в команде и то, что испанец не подходил "Вест Хэму". Ему дали больше времени в надежде на заметное улучшение, но внутри клуба считали, что это ненадолго.

Поражение от "Манчестер Сити" со счётом 4:1 в прошлую субботу стало последней каплей. Болельщики "Вест Хэма" скандировали "Утром тебя уволят".

Также источник нашёл ещё несколько причин:

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Игроки считали, что инструкции на тренировках и в матчах сбивают с толку, а вратари тренировались вместе с полевыми игроками

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Напомним, что Хулена Лопетеги "Вест Хэм" уволил в среду 8 января. На следующий день клуб официально представил Грэма Поттера.