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Официально: Манчестер Юнайтед подписал новый контракт со своим вингером
Амад Диалло продлил сотрудничество с красными дьяволами
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.
Новое соглашение ивуарийского игрока с "красными дьяволами" рассчитано до 30 июня 2030 года.
"Я очень горжусь тем, что подписал этот новый контракт. Я уже пережил несколько невероятных моментов с этим клубом, но впереди еще многое. У меня огромные амбиции в игре и я хочу войти в историю "Манчестер Юнайтед", - сказал Диалло.
✍️ @AmadDiallo_19 is here to stay! ❤️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 9, 2025
Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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