Официально: Манчестер Юнайтед подписал новый контракт со своим вингером

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Новое соглашение ивуарийского игрока с "красными дьяволами" рассчитано до 30 июня 2030 года.

✍️ @AmadDiallo_19 is here to stay! ❤️#MUFC