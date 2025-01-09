  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Манчестер Юнайтед подписал новый контракт со своим вингером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Манчестер Юнайтед подписал новый контракт со своим вингером

Англия

Амад Диалло продлил сотрудничество с красными дьяволами

Официально: Манчестер Юнайтед подписал новый контракт со своим вингером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Новое соглашение ивуарийского игрока с "красными дьяволами" рассчитано до 30 июня 2030 года.

"Я очень горжусь тем, что подписал этот новый контракт. Я уже пережил несколько невероятных моментов с этим клубом, но впереди еще многое. У меня огромные амбиции в игре и я хочу войти в историю "Манчестер Юнайтед", - сказал Диалло.

Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

Читайте такжеЗащитнику Манчестер Юнайтед запретили управлять автомобилем
По теме
yellow-arrow
Эвертон без Дайча в Кубке Англии. Известно, сыграет ли Миколенко
yellow-arrow
Моуриньо не перейдет в Эвертон. Известно, кто может тренировать Миколенко
yellow-arrow
Эвертон – Питерборо Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Манчестер Юнайтед Амад Диалло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости