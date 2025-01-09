Официально: Манчестер Юнайтед подписал новый контракт со своим вингером

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Новое соглашение ивуарийского игрока с "красными дьяволами" рассчитано до 30 июня 2030 года.

"Я очень горжусь тем, что подписал этот новый контракт. Я уже пережил несколько невероятных моментов с этим клубом, но впереди еще многое. У меня огромные амбиции в игре и я хочу войти в историю "Манчестер Юнайтед", - сказал Диалло.