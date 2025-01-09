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Эвертон – Питерборо Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" начнёт свой путь в Кубке Англии в матче против представителя Первой лиги "Питерборо Юнайтед".
За 3 часа до матча "Эвертон" уволил главного тренера Шона Дайча. Вместо него на бровке будут главный тренер команды до 18 лет Лейтон Бейнс и капитан клуба Шеймус Коулман.
У "Питерборо" свои проблемы. 5 матчей в Первой лиге без побед,19-е место в таблице.
Главная изюминка матча – противостояние отца и сына Янгов. Эшли и Тейлор Янг могут сыграть друг против друга.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Setanta Sports
Кубок Англии. 1/32 финала.
9 января 2025. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: платформа Setanta Sports
Смотреть матч "Эвертон – Питерборо Юнайтед"
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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