Эвертон – Питерборо Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

"Эвертон" начнёт свой путь в Кубке Англии в матче против представителя Первой лиги "Питерборо Юнайтед".

За 3 часа до матча "Эвертон" уволил главного тренера Шона Дайча. Вместо него на бровке будут главный тренер команды до 18 лет Лейтон Бейнс и капитан клуба Шеймус Коулман.

У "Питерборо" свои проблемы. 5 матчей в Первой лиге без побед,19-е место в таблице.

Главная изюминка матча – противостояние отца и сына Янгов. Эшли и Тейлор Янг могут сыграть друг против друга.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Кубок Англии. 1/32 финала.

9 января 2025. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Эвертон – Питерборо Юнайтед"

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