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Моуриньо не перейдет в Эвертон. Известно, кто может тренировать Миколенко
Это может быть Дэвид Мойес или Ли Карсли
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на слухи в СМИ, Жозе Моуринью не получал ни одного официального предложения от футбольного клуба "Эвертон" относительно работы главным тренером команды. Об этом сообщает издание Sky Sports News.
Сам Моуринью в октябре прошлого года в интервью Sky Sports заявил, что никогда не будет тренировать команду, которая борется за выживание, какой сейчас и является "Эвертон".
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По информации источника, среди кандидатов на пост главного тренера "ирисок" есть Дэвид Мойес, который ранее возглавлял этот клуб. А также Ли Карсли - бывший наставник национальной сборной Англии.
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