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Астон Вилла представила специальную форму, посвященную 150-летию клуба
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"Астон Вилла" представила новую форму в честь 150-летия клуба.
Комплект создан в сотрудничестве с известным брендом спортивной одежды Adidas. Новая форма полностью отходит от традиционных бордово-голубых цветов клуба и выполнена в классическом черном. Эмблема команды также изменила свой дизайн.
Футболисты "Виллы" наденут этот комплект уже в эту пятницу в матче третьего круга Кубка Англии против "Вест Хэма". Начало - в 22:00 по Киеву.
It's all in the detail.— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 9, 2025
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