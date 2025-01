Астон Вилла представила специальную форму, посвященную 150-летию клуба

"Астон Вилла" представила новую форму в честь 150-летия клуба.

Комплект создан в сотрудничестве с известным брендом спортивной одежды Adidas. Новая форма полностью отходит от традиционных бордово-голубых цветов клуба и выполнена в классическом черном. Эмблема команды также изменила свой дизайн.

Футболисты "Виллы" наденут этот комплект уже в эту пятницу в матче третьего круга Кубка Англии против "Вест Хэма". Начало - в 22:00 по Киеву.

It's all in the detail.



Get yours now in store or online ⚫️