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Астон Вилла представила специальную форму, посвященную 150-летию клуба

Англия

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Астон Вилла представила специальную форму, посвященную 150-летию клуба

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" представила новую форму в честь 150-летия клуба.

Комплект создан в сотрудничестве с известным брендом спортивной одежды Adidas. Новая форма полностью отходит от традиционных бордово-голубых цветов клуба и выполнена в классическом черном. Эмблема команды также изменила свой дизайн.

Футболисты "Виллы" наденут этот комплект уже в эту пятницу в матче третьего круга Кубка Англии против "Вест Хэма". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Adidas Астон Вилла
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