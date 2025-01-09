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Отец против сына: Одноклубник Миколенко может сыграть уникальный матч в Кубке Англии

Англия

Болельщики могут стать свидетелями исторического момента

Отец против сына: Одноклубник Миколенко может сыграть уникальный матч в Кубке Англии

Everton

Новина українською

В матче третьего круга Кубка Англии между "Эвертоном" и "Питерборо" может произойти историческое событие: на скамейке запасных обеих команд оказались опытный Эшли Янг и его сын - Тайлер Янг.

Болельщики имеют уникальную возможность стать свидетелями этого момента: отец и сын могут выйти на поле друг против друга. Такая ситуация является крайне редкой в мировом футболе.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Питерборо" стартовал 9 января в 21:45.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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