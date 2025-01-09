Кубок Англии. Команда Миколенко без главного тренера проходит дальше, Фулхэм не чувствует Уотфорд

Сегодня прошли первые матчи 1/32 финала Кубка Англии, основные события развернутся в субботу и воскресенье, впрочем уже сегодня прошли первые матчи, в которых не обошлось без участия команд Премьер-лиги и Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе «Эвертона». Коротко о трех матчах.

После названий каждой команды вы будете видеть римскую цифру в скобках. Она обозначает силу дивизиона футбольной английской пирамиды, в которой выступает та или иная команда. I — Премьер-лига, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Северная или Южная Конференции.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Эвертон" (І) — "Питерборо" (ІІІ) 2:0

Голы: Бету (42), Ндиай (90+7, с пенальти)

"Эвертон": Виржиния — О'Брайен, Кин, Брантуэйт — Паттерсон (Янг, 73), Мангала (Дукуре, 89), Гейе, Миколенко — Армстронг (Гаррисон, 68), Ндиай — Бету (Броя, 68 / Линдстрем, 89)

"Питерборо": Билокапич — Неветт (Валлин, 46), Фернандес, Катонго — Дорнелли (Одо, 76), О'Брайен-Бреди (Мазерсилл, 88), Коллинз, Киприану (Де Хэвилленд, 65), Хейс — Джонс (Линдгрен, 46), Конн-Кларк

Предупреждения: Бету (66)

Все самое интересное произошло еще накануне этого матча. Все, что мы увидели на поле, не стоило такого большого внимания. Сначала, за несколько часов до матча, "Эвертон" уволил Шона Дайча и стало известно, что командой в этой встрече будут руководить Лейтон Бейнс и Шеймус Коулман.

Также мы увидели стартовые составы и отметили для себя Миколенко в старте, но на скамейке запасных оказался Эшли Янг. Интересно, что в составе "Питерборо" на скамейке запасных был Тайлер Янг, сын Эшли. Потенциальная встреча отца против сына интриговала и чем-то напоминала историю Тараса Бульбы, но очень отдаленно.

Это третий раунд, только начало, "ириски" получили в качестве соперника команду из третьего по силе дивизиона страны. Да, они остались без тренера, но руководство решило, что эта команда способна на большее, чем просто бороться за выживание. Но действительно ли способна? В этом матче ответов не подобные вопросы мы не получили, но вот что было.

Первый тайм прошел относительно спокойно. Неплохие моменты были у "Эвертона", они владели инициативой, но точно не набрасывались на ворота соперника, чтобы как можно быстрее забить. Но моменты были, в частности неплохо пробивали Бету и Мангала, последний попал в каркас ворот. Гости практически ничем не могли ответить, а та единственная возможность, которая была, в итоге заблокирована Виталием Миколенко, который успел вернуться назад. В конце первой половины Бету избежал офсайда, принял классный пас от Армстронга, обошел вратаря и забил в пустые ворота. Красиво и элегантно получилось от Норберта.

Что касается Миколенко, то он сделал несколько неплохих передач, которым, правда, не нашлось достойного продолжения, после его передачи и борьбы в штрафной Мангала пробил в перекладину. Активен был Виталий, сзади также надежно, хороший матч от украинца.

Во втором тайме активности не было как от хозяев, так и от гостей. К сожалению, в конце очередную тяжелую травму получил Армандо Броя и нападающего "ирисок" выносили с поля на носилках. Очередная потеря для команды, которая и так переживает непростой период. В компенсированное арбитром время Брантуэйт еще и заработал пенальти для своей команды, которое уверенно реализовал Илиман Ндиай. Он и зафиксировал итоговый счет на табло. "Эвертон" шагает дальше.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Мэтт Донохью (Англия)

"Фулхэм" (І) — "Уотфорд" (ІІ) 4:1

Голы: Муниз (26), Хименес (49, с пенальти), Андерсен (65), Кастань (85) — Вата (33)

"Фулхэм": Бенда — Кастань, Андерсен (Диоп, 66), Куэнка, Сессеньон — Лукич (Рид, 76), Смит-Роу (Кинг, 66) — Траоре, Перейра, Ивоби (Годо, 66) — Муниз (Хименес, 49)

"Уотфорд": Бонд — Эндрюс, Портеус, Огбонна, Тиквич, Ляруси — Инс (Чекветадзе, 67), Каембе, Двомо (Луза, 31), Вата (Баа, 67) — Думбия (Набизада, 89)

Предупреждения: Куэнка (38) — Каембе (8)

Здесь в принципе полная доминация фаворита и справедливая победа команды Марку Силвы над представителем Чемпионшипа. Мало что "Уотфорд" мог противопоставить сегодняшнему сопернику, который даже использовал частичную ротацию.

Обмен голами в первом тайме выглядел скорее случайностью, ведь прошел он при тотальном преимуществе "дачников". Во втором тайме уже все стало на свои места и хозяева забили трижды, оформив спокойную победу и проход дальше.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Адам Герцег (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" (ІІ) — "Кардифф Сити" (ІІ) 0:1

Гол: Эшфорд (19)

"Шеффилд Юнайтед": Дэвис — Гилкрист (Колечин, 89), Баптист, Норрингтон-Дэвис (Робинсон, 57), Маккаллум — Блэкер, Берроуз — Брукс, Марш (Хэмпсон, 81), Брюстер — Ван

"Кардифф Сити": Хорват — Кпакио (Дэвис, 46), Фиш, Даланд, Беган — Раллс, Нг (Риномота, 76), Колвилл (Робертсон, 63) — Теннер, Этете (Пирс, 46), Эшфорд (Сиопис, 76)

Предупреждения: нет.

Противостояние одного из лидеров и одного из аутсайдеров Чемпионшипа неожиданно завершилось в пользу последних. "Кардифф" приехал в гости к "Шеффилд Юнайтед" и дал очень хороший бой своему сопернику в их же логове.

Конечно, контроль мяча был за хозяевами и конечно они владели инициативой, вот только креатива впереди не хватало. Зато валлийский клуб нашел свой момент, забил еще в начале встречи и довел все до победного завершения. Небольшая, но сенсация в третьем раунде Кубка Англии.