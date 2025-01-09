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Известны оценки Миколенко за матч против Питерборо в Кубке Англии
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 января, состоялся матч третьего круга Кубка Англии, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл против "Питерборо" (2:0).
Украинец вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл до финального свистка.
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После завершения поединка оба статистических портала Sofascore и WhoScored оценили игру Виталия на 7.2.
Наш соотечественник отдал 85% точных передач, преуспел в трех удачных обводках, сделал 54 касания к мячу и отдал 1 ключевой пас.
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