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Известны оценки Миколенко за матч против Питерборо в Кубке Англии

Англия

Оценки за матч

Известны оценки Миколенко за матч против Питерборо в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, состоялся матч третьего круга Кубка Англии, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл против "Питерборо" (2:0).

Украинец вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка оба статистических портала Sofascore и WhoScored оценили игру Виталия на 7.2.

Наш соотечественник отдал 85% точных передач, преуспел в трех удачных обводках, сделал 54 касания к мячу и отдал 1 ключевой пас.

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