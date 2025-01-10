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Экс-защитник Астон Виллы и бывший наставник Шахтера претендуют на тренерский пост Эвертона. Один уже отказал
Ириски ищут спасителя
Фото: premierleague.com
Руководство мерсисайдцев обратилось к Гарету Саутгейту после того, как Шон Дайч был уволен с должности. Однако специалист, летом покинувший пост главного тренера сборной Англии, решил остаться безработным.
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Также журналист Бен Джейкобс называет среди главных кандидатур бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку, который в первой части сезона возглавлял "Милан".
Шон Дайч работал в ливерпульском клубе с января 2023 года. Под его руководством "Эвертон" выиграл 30,95% поединков. Это один из самых низких показателей в истории "ирисок".
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