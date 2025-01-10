Манчестер Сити предлагает 50 миллионов евро за игрока сборной Узбекистана

"Манчестер Сити" предлагает 50 миллионов евро "Лансу" за их центрального защитника.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "горожан" стремится усилить линию обороны своей команды, поэтому они сделали официальное предложение "Лансу" на сумму в 50 миллионов евро включая бонусы за узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

Известно, что 20-летний центрбек ожидает окончательного решения французского клуба по его переходу, чтобы отправиться в Англию на прохождение медобследования.

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В этом сезоне Абдукодир Хусанов провел 16 игр за "Ланс" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.