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Легенда Эвертона отреагировал на победу команды в Кубке Англии без Шона Дайча
Футболисту пришлось взять на себя обязанности главного тренера
Фото - ФК Евертон - www.evertonfc.com
Легендарный экс-игрок "Эвертона" Лейтон Бейнс, который руководил основной командой "ирисок" в матче Кубка Англии против "Питерборо" (2:0), поделился своими впечатлениями от своей новой роли в клубе.
"Я очень горжусь тем, что получил возможность помочь команде сегодня одержать победу и поддержать наш футбольный клуб. Я занимаюсь этой работой с молодежью, но сегодня мне пришлось руководить основной командой. Это несколько необычно, но я получил от этого безумное наслаждение".
"Это был очень тяжелый день. Я думаю, что несмотря на все в клубе сейчас царит надежда и оптимизм. Это то, о чем мы уже сегодня говорили перед игрой. В нашем клубе происходит много изменений: от прихода новых владельцев до построения нового стадиона", — добавил Бейнс.
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Напомним, что руководство "Эвертона" уволило Шона Дайча вчера, 9-го января, за несколько часов до начала игры в Кубке Англии. Сейчас идет поиск нового главного тренера команды.
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